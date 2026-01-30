Champions League, date e orari dei playoff di Inter, Juventus e Atalanta

La UEFA ha comunicato le date e gli orari precisi dei playoff di Champions League che vedranno coinvolti la Juventus contro il Galatasaray, l'Inter contro il Bodo/Glimt e l'Atalanta contro il Borussia Dortmund. Di seguito date e orari nel dettaglio, con le tre squadre italiane che giocheranno andata in trasferta e ritorno in casa:

Galatasaray-Juventus

Andata: Martedì 17/2 18.45

Ritorno: Mercoledì 25/2 21.00

Borussia Dortmund-Atalanta

Andata: Martedì 17/2 21.00

Ritorno: Mercoledì 25/2 18.45

Bodo/Glimt-Inter

Andata: Mercoledì 18/2 ore 21.00

Ritorno: Martedì 24/2 ore 21.00