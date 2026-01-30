Entella, Chiappella: "Frosinone primo con merito. Servirà perfezione in tutte le fasi di gioco"

Gara piuttosto ostica quella che attende la Virtus Entella, chiamata all'esame Frosinone, che domani si presenterà a Chiavari in occasione della 22ª giornata del campionato di Serie B: fischio di inizio del match, fissato alle ore 15:00.

Dello stesso, nella conferenza stampa pre gara, ha così parlato il tecnico dei Diavoli Neri Andrea Chiappella: "È una gara affascinante, contro la prima della classe, prima per altro per merito: ha una proposta di gioco molto bella, una forte identità, non molla fino al 90' e aggredisce con forza. Contro di loro non saranno ammessi errori, servirà perfezione in tutte le fasi, perché le occasioni arriveranno anche per noi, e non andranno sprecate come invece è accaduto all'andata. Non dovremmo mollare mai".

Conclude con una nota sulla rosa attualmente a disposizione, guardando anche al mercato: "Non ci sarà Tiritiello per squalifica, ma son contento dell'arrivo di Benedetti, che completa un reparto composti da altri validi giocatori. Sul mercato manca forse qualcosina, ma stiamo lavorando con la società: la stagione è lunga e difficile, le assenza si faranno sentire, ma la risposta dovrà essere di gruppo, non dei singoli. Anche pochi minuti, per noi, sono vitali. E son felice dell'applicazione che vedo ogni settimana".