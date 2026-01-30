Live TMW Parma, Elphege: "Ringrazio il club. Caratteristiche? Fisicità, tecnica e attacco alla profondità"

Pochi minuti fa il Parma ha ufficializzato il terzo acquisto del suo mercato di gennaio: si tratta di Nesta Elphege, attaccante classe 2001 proveniente dal Grenoble, club di Ligue 2. La dirigenza crociata ha operato un vero e proprio blitz di mercato, andando a scovare un attaccante praticamente sconosciuto ai radar nazionali. Grande curiosità dunque per la sua presentazione, che avverrà tra pochi minuti direttamente dalla sala stampa dello Stadio Tardini.

Ore 16.30 - Ha inizio la conferenza stampa.

È il giocatore che conosciamo meno. Si descrive per noi?

"Sono contento di essere qui a Parma, in un club dalla grande storia. Voglio ringraziare la società, lo staff e i compagni per il caloroso benvenuto. Sono un attaccante, le mie qualità principali sono la fisicità e la tecnica: penso di essere dotato nella protezione palla ma mi difendo bene anche nell'attacco della profondità e nel gioco areo".

Com'è nata la trattativa col Parma?

"All'inizio del mercato il mio agente mi ha parlato dell'interesse del Parma. C'erano altre società ma non ho avuto dubbi, ero entusiasta di questa possibilità di venire a Parma e in Serie A, dove ci sono tante squadre di alto livello".

Il nome Nesta è legato al nostro Nesta?

"Ovviamente impossibile non conoscerlo. Già da piccolo pensavo che il mio nome fosse per lui ma non l'ho chiesto ai miei genitori! Mi sono interessato a lui e ho guardato quando giocava assieme a Maldini. Poi quando ho chiesto mi hanno detto che mio padre era appassionato di Bob Marley e quindi il mio nome deriva dal suo secondo nome, che è Nesta".

Attaccante di riferimento?

"Non c'è n'è uno in particolare. Viste le mie origini camerunensi non posso non dire Eto'o. Oggi direi Haaland, Kane e Lewandowski. Non ho un attaccante preferito ma mi ispiro a tanti giocatori".

Qual è il livello della Ligue 2? Ci sperava in questa chiamata?

"Il livello della Ligue 2 è molto buono, ci sono tanti giovani dal grande potenziale assieme a giocatori più esperti. Non avevo un'aspettativa particolare in questa finestra di mercato. È vero che da inizio stagione stavo facendo bene e pensavo ci potessero essere delle sollecitazioni, ma niente di particolare. Poi all'interesse del Parma sono stato entusiasta".

Pensi di poter giocare con Pellegrino?

"Ho visto Pellegrino in qualche partita e i video. Sicuramente è un ottimo attaccante. Non mi vedo come un'alternativa, posso adattarmi alle situazioni e ai diversi sistemi di gioco. Ho giocato già con giocatori simili a me. Non sarebbe un problema giocare con lui".

Ore 16.55 - Termina la conferenza.