Bonanni: "Milan: nessun miracolo, ma non mi aspettavo potesse fare così bene"

TUTTO mercato WEB
Oggi alle 15:32
TMWRadio Redazione
Maracanã
TMW Radio / Maracanã
L'ex calciatore Massimo Bonanni è stato ospite di TMW Radio, durante Maracanà. Queste le sue parole:

A chi dedichi un pensiero dopo il weekend di Serie A?
"Lo dedico a Pisacane, non tanto per ciò che si è visto contro la Juventus, ma perché comunque sono arrivati tre punti contro una delle squadre più in forma del campionato. Merito a loro per essere riusciti ad ottenere un risultato pesantissimo".

Come ti spieghi i tantissimi infortuni che continuano a colpire il Napoli?
"Chi non fa bene di solito è proprio perché non riesce ad adattarsi al suo metodo di pensiero o di lavoro. Per il resto conosco benissimo il suo staff e raramente si erano visti tanti infortuni. Ci dev'essere qualche altra problematica, perché quando ho avuto la fortuna di lavorare con lui n

Non sarebbe meglio a questo punto concentrarsi solo sul campionato?
"Il punto è che economicamente parlando il Napoli dovrebbe puntare almeno a superare la fase a girone unico. Indipendentemente dalla situazione attuale penso che la società abbia puntato quantomeno all'accesso ai play-off".

Che impatto può avere Malen nella stagione della Roma?
"Per ciò che ha fatto vedere ieri si è capito che si è già calato nella parte. Ha fatto bene Gasperini a buttarlo subito dentro, a differenza di altri che impiegano mesi per inserire i nuovi. È giusto che chi è bravo giochi. A sentire il tecnico giollorosso poi ora la squadra sembra diventata più forte".

Così come Malen, anche Fullkrug ha deciso la partita del Milan. Quale dei due può essere più decisivo?
"Tra i due dico di più il nuovo attaccante giallorosso".

Che ne pensi della polemica dell'ultimo periodo fra risultatisti e giochisti?
"A me personalmente non piace l'idea del puntare solo al risultato. Ognuno poi la vede a modo suo, ma io mi ricordo un Roma Juventus 0-0 con Mourinho e Allegri in panchina, che fu una cosa bruttissima. Eppure stiamo parlando di due grandi tecnici sulla carta".

Allegri sta facendo un miracolo con il Milan?
"Miracolo no, ma non mi aspettavo potesse fare cosi bene".

