Genoa, quell'ultimo passo per arrivare alla vittoria: contro il Toro alla ricerca dei tre punti

Un ultimo passo. Un ultimo step che può cambiare le sorti della stagione. Un ultimo passo per raggiungere la vittoria. Patrick Vieira ne è sicuro. I tre punti presto arriveranno. Il Genoa cerca ancora i primi tre punti della stagione nonostante alcuni prestazioni senza dubbio convincenti come quella contro Bologna, Juventus e Napoli, giusto per fare tre esempi, e gare in cui la squadra si è espressa al di sotto delle sue possibilità come contro la Lazio, contro il Lecce e nell'ultima gara contro il Parma quando è arrivato uno 0-0 con un tempo e più in superiorità numerica.

Nella tana del Toro

L'occasione si presenta a Torino contro i granata di Marco Baroni. Il Toro è una squadra molto difficile da affrontare e capace di portare a casa l'intera posta in palio contro squadra come Roma e Napoli ma allo stesso tempo ha mostrato anche dei passaggi a vuoto in questo inizio di stagione. Servirà la miglior versione del Grifone, fin qui vista a sprazzi, e i gol delle punte per provare il grande colpo in trasferta.

Le parole di Vieira

E questo messaggio d'unità viene sottolineato anche in conferenza dal tecnico francese che ieri ha dichiarato: "Tutti noi comunichiamo per tornare a vincere la partita. Questo è il nostro obiettivo, dalla dirigenza ai giocatori e allo staff. Con il direttore abbiamo sempre parlato, sempre avuto discussioni. Questo fa parte del nostro rapporto e del nostro modo di lavorare”.