Inter, Bonny: "Dopo la sconfitta di martedì abbiamo tanta voglia di vincere stasera"

"Sicuramente dopo la sconfitta di martedì abbiamo voglia di vincere e continuare sul nostro percorso in campionato". Queste le parole di Ange-Yoan Bonny, attaccante dell'Inter, ai microfoni di DAZN prima della sfida contro il Genoa di questa sera a San Siro: "Non mi sento sottovalutato, conosco il mio livello e stiamo facendo bene così".