Inter, Bonny: "Dopo la sconfitta di martedì abbiamo tanta voglia di vincere stasera"
"Sicuramente dopo la sconfitta di martedì abbiamo voglia di vincere e continuare sul nostro percorso in campionato". Queste le parole di Ange-Yoan Bonny, attaccante dell'Inter, ai microfoni di DAZN prima della sfida contro il Genoa di questa sera a San Siro: "Non mi sento sottovalutato, conosco il mio livello e stiamo facendo bene così".
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, per la porta ci sono anche Carnesecchi e Restes. Inter, Bastoni tra rinnovo e l'interesse del Barcellona. Il Liverpool sempre su Dumfries. Goretzka occasione a parametro zero
