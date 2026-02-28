Bonny: "All'Inter ho la fortuna di crescere ogni giorno. Champions? C'è voglia di vincere stasera"
Yoan Bonny, attaccante dell'Inter, ha presentato a Sky Sport la sfida in programma fra pochi minuti contro il Genoa. Queste le sue dichiarazioni principali: "Dopo la sconfitta in Champions abbiamo voglia di vincere e stasera faremo tutto il possibile per farlo".
Sulla sua crescita: "Sono ancora abbastanza giovane, ho la fortuna di crescere ogni giorno".
Sulla freddezza trasmessagli da Chivu sotto porta: "Magari sì, poi sotto porta c’è più voglia di segnare per aiutare la squadra".
Juventus, per la porta ci sono anche Carnesecchi e Restes. Inter, Bastoni tra rinnovo e l'interesse del Barcellona. Il Liverpool sempre su Dumfries. Goretzka occasione a parametro zero
