Inter, Bonny: "Non facile sfidare squadre che lottano per salvarsi, fondamentale l'atteggiamento"

Sarà Ange-Yoan Bonny il riferimento offensivo dell’Inter nella sfida di questa sera contro il Genoa. L’attaccante francese partirà dal primo minuto e, a circa un’ora dal fischio d’inizio, ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Inter TV.

“Non è mai facile affrontare squadre che lottano per salvarsi e che dannano tutto in campo. Ma anche noi abbiamo i nostri obiettivi, anche noi dobbiamo vincere. Stasera daremo tutto per portare a casa punti importanti”, ha spiegato Bonny, sottolineando la difficoltà di una partita che sulla carta può sembrare abbordabile, ma che nasconde non poche insidie.

Per l’attaccante è un’occasione preziosa dal primo minuto: “Sono felice di partire dall’inizio, ma anche chi entra a gara in corso deve farsi trovare pronto e aiutare la squadra. È questo lo spirito giusto, tutti devono dare il massimo sempre".

Bonny ha poi insistito sull’aspetto mentale della sfida: “Dovremo avere l’atteggiamento corretto fin dal primo minuto. Credo che questa sia la cosa più importante, sempre”.