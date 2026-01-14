Bonny: "La pressione è uno stimolo, siamo l'Inter e dobbiamo vincere tutte le partite"
Ange-Yoan Bonny, attaccante francese dell'Inter, è stato intervistato da DAZN prima della gara contro il Lecce, recupero della 16^ giornata di Serie A: "Abbiamo a cuore di vincere questa partita, prendere i tre punti. Sono contento di avere il privilegio di aiutare la squadra, faremo il massimo per vincere. Non so se c'è pressione, penso che sia più uno stimolo per squadra e tifosi. Siamo l'Inter e dobbiamo vincere tutte le partite".
