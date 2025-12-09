TMW
Atalanta-Chelsea, a Bergamo c'è anche Bonucci: ecco gli italiani in campo da seguire
TUTTO mercato WEB
C'è anche Leonardo Bonucci alla New Balance Arena per assistere alla sfida di questa sera tra Atalanta e Chelsea, valida per il sesto turno della fase campionato di Champions League.
L'assistente della nazionale maschile italiana seguirà i talenti azzurri della Dea, come per esempio Carnesecchi, Scamacca o la sorpresa Bernasconi.
Le formazioni ufficiali di Atalanta-Chelsea
Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Kolasinac; Bellanova, De roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Lookman; Scamacca. Allenatore: Raffaele Palladino.
Chelsea (4-2-3-1): Sanchez; Badiashile, Acheampon, Chalobah, Cucurella; James, Caicedo; Pedro Neto, Enzo Fernandez, Gittens; Joao Pedro. Allenatore: Enzo Maresca.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Raimondo De Magistris Tutto parte dalla decisione di Conte di restare a Napoli: Hojlund-David può diventare un'altra sliding doors pari a McTominay-Brescianini
Le più lette
3 Tutto parte dalla decisione di Conte di restare a Napoli: Hojlund-David può diventare un'altra sliding doors pari a McTominay-Brescianini
4 Juve, critiche a Yildiz e Locatelli. Capello riprende Spalletti: "Non serviva dirlo davanti ai media"
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile