Parma, altro punto salvezza al Franchi e buona la prima per Cremaschi

Nella gara di ieri al Franchi il Parma ha conquistato un altro mattoncino in questa lotta salvezza. La partita contro la Fiorentina non è stata di certo emozionante, ma ha consentito ai crociati di muovere ancora la classifica e salire a quota 34 punti. Oltre a questo, la squadra di mister Carlos Cuesta ha allungato la striscia di risultati utili consecutivi: adesso sono cinque le partite in cui i crociati hanno ottenuto punti, per la precisione undici. Un bottino che ha permesso al Parma di compiere uno scatto decisivo nella corsa salvezza, tanto da poter guardare dall’alto le zone più calde della classifica. Adesso, a dieci giornate dal termine, ai gialloblu manca solo il tratto finale e sono molti i match point da giocarsi.

Ma tornando al match di ieri, il Parma ha proseguito sulla falsariga delle ultime prestazioni: una gara attenta e ordinata in fase difensiva, senza concedere praticamente nulla alla Fiorentina, tanto che non si sono ravvisati interventi complicati per il portiere Corvi. Forse stavolta è mancato quel qualcosa in più per provare a pungere in ripartenza: nel primo tempo ci ha provato un paio di volte Strefezza, ma senza mai impensierire De Gea. Nella ripresa, invece, i crociati non sono mai riusciti a costruire occasioni da rete, preferendo non sbilanciarsi e controllando le avanzate viola, così da certificare lo 0-0. Un piano gara non emozionante, c’è poco da dire, ma ormai questo si rivela essere il piano tattico proprio del Parma di Carlos Cuesta.

Una delle note più positive della giornata di ieri è stata senza dubbio la prima presenza da titolare in Serie A per Benjamin Cremaschi: giovane talento statunitense, arrivato a Parma dopo aver condiviso lo spogliatoio con un giocatore del calibro di Lionel Messi, nel corso degli ultimi mesi ha molto faticato a imporsi, collezionando pochi spezzoni di partita e un’unica gara da titolare in Coppa Italia. Ieri, invece, è stato schierato quasi a sorpresa da Carlos Cuesta in un ruolo teoricamente non suo, l’esterno destro. Ma il giovane statunitense ha risposto presente, giocando una gara propositiva in fase offensiva e ordinata in zona difensiva, dove è riuscito più volte a contenere le avanzate di un esterno navigato come Gosens. Buona la prima insomma per Benjamin Cremaschi, che si è tolto la soddisfazione della prima da titolare in Serie A e si candida dunque a un maggior impiego per questo finale di stagione.

In conclusione, il Parma si porta via dal Franchi un altro punto importante per la salvezza, un altro mattoncino che non chiude definitivamente i conti ma che avvicina all’obiettivo stagionale. Prima della sosta ci saranno altri due scontri diretti: prima il Torino dell’ex Roberto D’Aversa in trasferta, poi la Cremonese al Tardini. Al termine di queste due gare i crociati potrebbero già aver chiuso i conti, ma non c’è da correre troppo, seguendo la filosofia di Carlos Cuesta, che anche ieri in conferenza stampa ha mantenuto il consueto “equilibrio”: “A volte non riusciamo ancora a fare quello che ci piacerebbe, ma abbiamo la capacità di adattarci al contesto. Guardiamo il positivo ma non ci basta e vogliamo fare ancora tanti punti per raggiungere l'obiettivo salvezza”.