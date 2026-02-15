Borussia Dortmund, Guirassy deciso ad andarsene: cerca l'ultima grande contratto della sua vita

Il futuro di Serhou Guirassy sembra essere sempre più lontano dal Borussia Dortmund. Secondo quanto riportato dalla Bild, l'attaccante della nazionale guineana sarebbe intenzionato a lasciare il club tedesco al termine della stagione attuale. Il motivo dietro questa scelta risiederebbe nella volontà del calciatore di sottoscrivere un ultimo, ricchissimo contratto pluriennale proprio durante la prossima finestra di mercato estiva.

La destinazione più probabile all'orizzonte pare essere l'Arabia Saudita. Già lo scorso anno il fratello e agente del giocatore lo aveva proposto ad alcuni club sauditi, i quali manterrebbero tuttora un forte interesse per il centravanti. Nonostante un contratto che lo lega ai gialloneri fino al 2028, nell'accordo sarebbe presente una clausola rescissoria da 50 milioni di euro valida per alcune specifiche società, facilitando così un potenziale trasferimento milionario.

Dopo un periodo di appannamento sotto porta, il ventinovenne ha ritrovato un feeling straordinario con il gol proprio nelle ultime settimane. Guirassy ha infatti messo a segno ben cinque reti nelle sue ultime tre apparizioni, confermandosi uno dei profili più letali del panorama europeo e aumentando inevitabilmente il proprio valore di mercato in vista della sessione estiva.