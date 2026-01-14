Dopo 75 giorni, Guirassy torna al gol. Il tecnico del BVB ammette: "Spero vada meglio ora"

La siccità realizzativa è finita. A distanza di 75 giorni dall'ultima volta in cui Serhou Guirassy era andato in gol con il Borussia Dortmund, finalmente si è sbloccato nell'ultimo match di Bundesliga contro il Werder Brema (3-0). L'attaccante guineano, su assist di Jobe Bellingham, è tornato a fare il suo mestiere e a sfondare la porta avversaria, peraltro entrando dalla panchina per calare il tris.

"Gli ho fatto i complimenti. A volte bisogna anche partire dalla panchina per far scendere un po’ la pressione. Lui poi la mette dentro freddamente, è stato fatto alla grande (il gol, ndr)", gli elogi dell’allenatore del BVB, Niko Kovac, per il suo attaccante dopo un periodo difficile. C'è chi si domanda se il blocco di Guirassy sia definitivamente superato, mentre il tecnico gialloenro risponde: "Me lo auguro". E aggiunge: "Spero che nella seconda parte di stagione vada meglio", le parole piene di speranza riportate da Sky Sports DE.

Nel frattempo Nico Schlotterbeck, difensore del Dortmund, ha già rivolto lo sguardo alla rincorsa sul Bayern Monaco: "Ovviamente il Bayern è già distanziato (in vetta, ndr), ma non ho voglia di dire che il campionato sia già deciso a marzo. Dobbiamo cominciare a fare punti e restare in scia, per non trovarci con 15 punti di svantaggio tra due o tre settimane", ha dichiarato la stella della Nazionale tedesca. Con questa vittoria sul Werder, il Borussia conferma con sicurezza il secondo posto in classifica e, al momento, ha 4 punti di vantaggio sul terzo classificato, lo Stoccarda.