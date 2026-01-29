Dortmund ko, Kovac: "Inter più abituata a partite così attendiste in Italia"

Il Borussia Dortmund è caduto in casa nell'ottava giornata della League Phase di Champions League, perdendo 2-0 contro l'Inter. Entrambe le squadre, alla fine, si sono qualificate ai playoff per accedere agli ottavi di finale del torneo. Al termine della gara il tecnico del club tedesco, Niko Kovac, ha provato a spiegare la sconfitta dei suoi.

Queste le sue parole: "Oggi è stata una partita molto difficile da entrambe le parti, per questo gioco così attendista. Per gli italiani beh, ovviamente questo è il loro gioco: una squadra di serie A affronta partite così ogni settimana. Ma abbiamo avuto quella possibilità con Serhou (Guirassy) dopo dieci minuti. Se fosse entrata, sarebbe potuta andare diversamente. Ora siamo nei playoff, lo eravamo anche la scorsa stagione".

E ancora: "Sentivo che avevamo un po' di rispetto. Troppo rispetto. Il che non era affatto necessario, perché certo, è l'Inter, ma abbiamo anche noi qualità. E poi non abbiamo concluso bene certe azioni. Perché abbiamo preso le decisioni sbagliate. (...) Purtroppo è stato così, ma devi comunque giocare questa partita, eravamo 0-0".

Poi sul debutto dell'italiano Filippo Mane: "Ha fatto davvero bene. Ha cercato ogni duello e molti li ha anche vinti. Alla fine ha finito un po' le forze, ha anche avuto un crampo. [...] Penso che sia stato davvero bravo".