Borussia Dortmund, Kovac: "Atalanta migliorata con Palladino. Vogliamo gli ottavi"

Il tecnico del Dortmund: 'Vogliamo passare il turno sullo slancio della Bundesliga'

(ANSA) - BERGAMO, 16 FEB - "Con Palladino l'Atalanta gioca meglio, ma noi vogliamo passare il turno sullo slancio della serie positiva di sei vittorie in Bundesliga". Niko Kovac, allenatore del Borussia Dortmund, è intervenuto in conferenza stampa al Signal Iduna Park alla vigilia del playoff di andata di Champions League contro i bergamaschi: "Sarà una partita molto aperta contro una squadra forte, da rispettare, dura a livello fisico. Gasperini aveva creato uno stile, Palladino lo ha portato avanti con le sue idee", spiega il tecnico croato.

Con l'atalantino Pasalic la conoscenza rimonta ai tempi da commissario tecnico della Croazia, nel biennio 2014-2015: "Mario ha molto talento e ha avuto molto successo in Italia, anche se magari ultimamente sta giocando meno". C'è un altro ex nerazzurro in rosa, il 2008 Samuele Inacio, figlio dell'altro ex Pià, arrivato sedicenne a Dortmund: "Ha molta tecnica, è un giocatore fantastico che può fare anche il trequartista.

È stato al Mondiale del Club con noi e può essere il futuro della Nazionale Italiana". Infine, sulle assenze, con Emre Can e Mané già fuori: "In difesa ce ne mancheranno quattro, si è aggiunto Sule e non rischieremo Schlotterbeck - chiude Kovac -. Abbiamo già dimostrato di avere alternative: Ryerson, per esempio, che è un esterno, aveva fatto il centrale anche contro la Juventus". (ANSA).