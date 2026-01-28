Dortmund-Inter, dopo Sule si ferma Anton all'ultimo minuto: difesa da rifare per Kovac

Assenza dell'ultima ora in casa del Borussia Dortmund in vista della sfida che inizierà alle 21 contro l'Inter, nell'ultima gara della League Phase di questa Champions League. Come riporta Sky Sport in Germania infatti la squadra di Niko Kovac deve fare a meno del difensore Waldemar Anton, che non farà parte della squadra in lista per affrontare i nerazzurri, per un problema fisico, seppur non grave. Il giocatore infatti non era presente con la squadra che ha lasciato l'hotel per andare allo stadio.

A comporre la linea difensiva a tre dunque, vista anche la contemporanea assenza di Niklas Sule, dovrebbero essere Schlotterbeck, Emre Can e Ramy Bensebaini. Negli scorsi giorni anche il giovane Aaron Anselmino è venuto meno, dato il rientro anticipato dal prestito dal Chelsea. Ecco che dunque Niko Kovac ha convocato il 20enne Felippo Mané, giocatore in forza alla squadra Under 23.

La retroguardia non è l'unico problema di Kovac. A centrocampo manca infatti Marcel Sabitzer, che continua a lavorare su un infortunio al polpaccio e quindi non può ancora allenarsi. Jobe Bellingham e Felix Nmecha formeranno probabilmente la coppia in mezzo al centrocampo.

Alle 21 il calcio d'inizio di una sfida che l'Inter proverà a fare sua, per poi guardare i risultati delle rivali: Lautaro e compagni sono già sicuri di avere almeno un posto nei playoff, ma per entrare fra le prime otto servirebbe la sconfitta da parte di diverse squadre che sono davanti in questo momento.