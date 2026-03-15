Sassuolo, Muharemovic ritrova la Juventus: "Si prepara come le altre, possiamo vincere"

Il difensore del Sassuolo, Tarik Muharemovic, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sfida persa dai neroverdi contro il Bologna, al Mapei Stadium. Di seguito le sue dichiarazioni.

Come giudichi l'approccio alla partita? Nel secondo tempo è stato migliore.

"Siamo entrati non come sappiamo entrare nella partita, è successo due volte di fila, ma succede. Nella ripresa abbiamo fatto meglio, facendo un gioco che sappiamo fare. Sono alti e bassi che possono succedere

Come si prepara la sfida alla Juventus?

"Come tutte le altre partite. La Juve è forte, gioca per i primi posti, dobbiamo essere positivi ed entrare con la mentalità giusta per provare a prendere i tre punti".

Un obiettivo è importante averlo ora?

"Noi abbiamo sempre obiettivi alti, noi vogliamo essere nella top 10. Abbiamo sempre obiettivi alti e vogliamo raggiungerli".