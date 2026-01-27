Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Bove si racconta: "Watford, una trattativa nata in aeroporto e a causa di mancanza di taxi"

Bove si racconta: "Watford, una trattativa nata in aeroporto e a causa di mancanza di taxi"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Niccolò Righi
Oggi alle 08:38Serie A
Niccolò Righi

E' ripartita la carriera di Edoardo Bove. Un lungo calvario iniziato quel maledetto 1 dicembre 2024, quando crollò in campo durante Fiorentina-Inter colto da un improvviso malore. La corsa in ospedale fu tempestiva per salvargli la vita ma in Italia le regole sono chiare e chi ha dei defibrillatori sottocutanei non può tornare a svolgere sport a livello professionistico. In Inghilterra, tuttavia, le regole sono meno stringenti ed è per questo che nei giorni scorsi il centrocampista, dopo aver rescisso con la Roma, ha firmato un contratto con il Watford.

"Non volevo stare con le braccia conserte ad aspettare un cambio di regolamento in Italia", le parole di Bove a Sky Sport: "In futuro non so cosa accadrà ma il Watford non è un piano B: era già un mio obiettivo giocare in Inghilterra e il club vuole tornare in Premier. Non vedo l'ora di iniziare e di vivere l'emozione di tornare in campo". Poi ha raccontato il modo curioso in cui è nata la trattativa: "L'ultima giornata della scorsa stagione: con la Fiorentina giocavamo a Udine, una partita pesantissima per entrare in Conference. Atterro a Trieste, ma non trovo un taxi per raggiungere la squadra a Udine. Poi mi sento toccare alle spalle e un uomo in giacca e cravatta si presenta: 'Sono Luca Nani, il direttore di Udinese e Watford. Se vuoi ti diamo un passaggio fino a Udine'. Non lo conoscevo ma era vestito come un direttore quindi ho pensato: 'Va bene, fidiamoci, al massimo conosciamo una nuova persona'.

Durante il tragitto mi propone di andare a giocare con loro. Io in quel periodo nemmeno pensavo a tornare a giocare perché ancora non avevo neanche finito i controlli, ma per me quello fu un segno del destino. Ho voluto pensare che dovesse andare così. Sono davvero felice di aver preso questa scelta e quel volo".

Articoli correlati
Bove tornerà in campo, il messaggio dell'AIC: "Notizia che aspettavamo fiduciosi... Bove tornerà in campo, il messaggio dell'AIC: "Notizia che aspettavamo fiduciosi da tempo"
Watford, ecco l'annuncio di Bove: "Avevo una grande voglia di tornare in campo" Watford, ecco l'annuncio di Bove: "Avevo una grande voglia di tornare in campo"
Bove riparte dal Watford: ha firmato il contratto con il suo nuovo club Bove riparte dal Watford: ha firmato il contratto con il suo nuovo club
Altre notizie Serie A
Beppe Sannino si racconta: "Pulivo i cessi in un manicomio, sono arrivato in Serie... Beppe Sannino si racconta: "Pulivo i cessi in un manicomio, sono arrivato in Serie A"
Bologna su Fazzini: trattativa con la Fiorentina che va avanti da due settimane Bologna su Fazzini: trattativa con la Fiorentina che va avanti da due settimane
Juventus vicinissima al rinnovo di Yildiz: i dettagli e quando può firmare Juventus vicinissima al rinnovo di Yildiz: i dettagli e quando può firmare
Romagnoli chiede a Sarri di liberarlo: ieri colloquio per ribadire la voglia di partire... Romagnoli chiede a Sarri di liberarlo: ieri colloquio per ribadire la voglia di partire
Di Maria incorona Nico Paz: "Giocatore da Real Madrid, ma ha fatto bene a restare... Di Maria incorona Nico Paz: "Giocatore da Real Madrid, ma ha fatto bene a restare al Como"
Zola: "Con la Juve mi è piaciuto Vergara: la C vero trampolino di lancio per i talenti"... Zola: "Con la Juve mi è piaciuto Vergara: la C vero trampolino di lancio per i talenti"
La Lazio pronta a blindare Provedel: iniziate le discussioni per il rinnovo di contratto... La Lazio pronta a blindare Provedel: iniziate le discussioni per il rinnovo di contratto
Torino, ecco il rinforzo in difesa: il brasiliano Tchoca è sbarcato in Italia TMWTorino, ecco il rinforzo in difesa: il brasiliano Tchoca è sbarcato in Italia
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris E' finita la magia? Il Bologna dopo cessioni per oltre 80 milioni sta steccando la stagione della consacrazione. Cosa c'è dietro un'annata che per ora è un mezzo flop
Le più lette
1 E' finita la magia? Il Bologna dopo cessioni per oltre 80 milioni sta steccando la stagione della consacrazione. Cosa c'è dietro un'annata che per ora è un mezzo flop
2 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 26 gennaio
3 Juventus, Spalletti spinge per il centravanti: Ottolini accelera sul mercato
4 Napoli, Neres si opera ma Conte perde un altro big. E il mercato resta a saldo zero
5 Roberto Piccoli, 25 milioni per giocare con Kean. Rimasto invischiato nella stagione viola
Ora in radio
A Tutta C 09:40A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Rotocalcio 11:30Rotocalcio
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Primo piano
Immagine top news n.0 Juventus vicinissima al rinnovo di Yildiz: i dettagli e quando può firmare
Immagine top news n.1 Classifiche a confronto: crollo Napoli, -10 come la Lazio! Milan e Roma a braccetto
Immagine top news n.2 Stato di forma: Atalanta prima con l'Inter! Cagliari e Udinese meglio del Napoli
Immagine top news n.3 Lazio, parla Lotito: il presidente blocca Romagnoli e rilancia con Motta e Maldini
Immagine top news n.4 En-Nesyri, Mateta, Beto e... Kolo Muani: la Juventus vuole un attaccante per Spalletti
Immagine top news n.5 Napoli, Neres si opera ma Conte perde un altro big. E il mercato resta a saldo zero
Immagine top news n.6 Serie A, la classifica al termine della 22ª giornata: l'Udinese aggancia la Lazio, Verona nei guai
Immagine top news n.7 La Juventus ci ha riprovato per Kolo Muani: il Tottenham per ora non apre alla cessione
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Campioni clamorosi e meteore dimenticabili: Albarracin e gli uruguaiani a Cagliari Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Perché alla fine Antonio Conte non è tornato alla Juventus?
Immagine news podcast n.2 Il Genoa ha preso un grande portiere. Avrebbe potuto averlo già un anno fa
Immagine news podcast n.3 Il punto Cardinale del Milan. Quel che può accadere ora e in futuro
Immagine news podcast n.4 La triste fine dell'avventura di Leon Bailey. Lui (e la Roma) meritavano di più
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Giammarioli: “La Salernitana ha una rosa forte, potrebbe salvarsi tranquillamente in B"
Immagine news Altre Notizie n.2 Inter, può essere questa la fuga Scudetto? Il parere degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 Napoli, ko e addio Scudetto? Il commento degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Bologna su Fazzini: trattativa con la Fiorentina che va avanti da due settimane
Immagine news Serie A n.2 Juventus vicinissima al rinnovo di Yildiz: i dettagli e quando può firmare
Immagine news Serie A n.3 Romagnoli chiede a Sarri di liberarlo: ieri colloquio per ribadire la voglia di partire
Immagine news Serie A n.4 Di Maria incorona Nico Paz: "Giocatore da Real Madrid, ma ha fatto bene a restare al Como"
Immagine news Serie A n.5 Zola: "Con la Juve mi è piaciuto Vergara: la C vero trampolino di lancio per i talenti"
Immagine news Serie A n.6 La Lazio pronta a blindare Provedel: iniziate le discussioni per il rinnovo di contratto
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Sampdoria, sorpasso sul Cesena per Di Pardo. L'esterno preferisce il club ligure
Immagine news Serie B n.2 Palermo, Tramoni si avvicina sempre più: il giocatore avrebbe detto sì ai rosanero
Immagine news Serie B n.3 Mantova, innesto in difesa: dal Casa Pia arriva il terzino francese Fahem Benaissa
Immagine news Serie B n.4 Il Pescara pronto a riportare in Italia Barba: Sebastiani ha l'accordo con il giocatore
Immagine news Serie B n.5 Sampdoria, ancora due tasselli per completare la rosa. E tante uscite da finalizzare
Immagine news Serie B n.6 Mantova, Mullen saluta i virgiliani. Tornerà al Torino per fine prestito
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, Vicenza lanciato verso la promozione. Equilibrio in vetta negli altri gironi
Immagine news Serie C n.2 Serie C, tutte le operazioni di calciomercato: acquisti e cessioni squadra per squadra
Immagine news Serie C n.3 Trento-Lecco, scatta il divieto di vendita dei biglietti per i residenti lecchesi
Immagine news Serie C n.4 Vicenza, Gallo: "Non possiamo pensare che il discorso promozione sia chiuso"
Immagine news Serie C n.5 Vicenza lanciato verso la B. Poker al Cittadella e +15 sul Lecco secondo in classifica
Immagine news Serie C n.6 Giammarioli: “La Salernitana ha una rosa forte, potrebbe salvarsi tranquillamente in B"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Fiorentina-Como, chi raggiungerà il Napoli ai quarti?
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Roma Milan
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Roma-Milan, la corsa Champions passa dall'Olimpico
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Colpo Paz dal River Plate, l'Inter rinforza il proprio attacco con un giovane prospetto
Immagine news Calcio femminile n.2 Rodman nella storia: è la prima High Impact Player Rule. Sarà la più pagata al mondo
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women: goleade per Lazio, Milan e Juve, Roma di misura
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A femminile, la Juventus travolge il Parma 3-0 e vola al terzo posto in classifica
Immagine news Calcio femminile n.5 Emma Severini ricorda Commisso: "Uomo dai valori unici, ha fatto tanto per il calcio femminile"
Immagine news Calcio femminile n.6 Mondiale 2027, svelato il logo e lo slogan dell'edizione ospitata dal Brasile
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Eugenio Lamanna e quell'istinto innato nel parare i rigori Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Perché siamo così legati ai campionissimi del passato?