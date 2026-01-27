Bove: "Tornare a giocare non è un capriccio. Il pacemaker? Non limita nessun movimento"
Edoardo Bove ha scelto di ripartire dal Watford dopo poco più di un anno dall'arresto cardiaco che ha avuto durante Fiorentina-Inter. Intervistato dal TG1, il centrocampista italiano ha spiegato: "Sono una persona razionale, che ha valutato tutta la sua situazione con tutti i controlli che mi hanno fatto. Non è un capriccio che devo tornare a giocare a calcio perché mi manca. Non è solo questo".
Perché proprio il Watford?
"Non è una scelta così per tornare a giocare, devo farlo nel miglior modo possibile. Certo, allo stesso modo va monitorata tutta la mia situazione. Quello che è successo un anno fa so che è stata una cosa molto importante. Una seconda vita ce l'ho dall'anno scorso (ride, ndr). Il pacemaker è una cosa meccanica, non era parte del mio corpo fino a un anno fa, ho imparato a conviverci, non limita nessun tipo di movimento".
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.