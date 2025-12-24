Sampdoria, Barak cambia agente e passa a Pastorello: l'anticamera di un addio?
Con il mercato di gennaio alle porte e rumors che non mancano circa la sua permanenza, in prestito, alla Sampdoria (15 presenze finora in stagione), Antonin Barak ha scelto di cambiare agente.
Come reso noto tramite Instagram dal noto agente Federico Pastorello, il centrocampista ceco, il cui cartellino è di proprietà della Fiorentina, ha deciso di legarsi a lui per i prossimi due anni.
Che sia l'anticamera di un cambio di casacca per il classe 1994?
