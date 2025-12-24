Mercato Lazio sbloccato, parte la caccia: due obiettivi dall'Atalanta e altrettanti dal Genoa

È notizia di ieri che il calciomercato in entrata della Lazio ha ricevuto lo sblocco per la finestra di gennaio, dopo lo stop imposto in estate dall'autorità di controllo federale, e questo ha ripercussioni anche sulle notizie sul club biancoceleste.

L'edizione odierna del Corriere dello Sport, per esempio, fa una panoramica sui possibili obiettivi di gennaio della Lazio e tira fuori qualche nome. Il primo è quello di Daniel Maldini, trequartista o esterno d'attacco che non sta riuscendo a esprimersi al meglio nell'Atalanta, neanche da quando in panchina è subentrato il suo 'padre calcistico' Palladino che l'aveva lanciato al Monza, e tra le altre cose è pure amico fraterno con il centrocampista biancoceleste Rovella.

Non solo Maldini, però, perché la Lazio dall'Atalanta potrebbe pensare di prendere anche Marco Brescianini, centrocampista col vizio del gol che in questa stagione a Bergamo fatica a ritagliarsi spazio con continuità. E poi qualche profilo più giovane, come il duo del Genoa composto da Valentin Carboni (di proprietà però dell'Inter e di rientro in nerazzurro) e Lorenzo Venturino. Per il centrocampo piacerebbe anche Fabio Miretti, ma Spalletti ne ha bisogno per la Juventus.