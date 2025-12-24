Rimini, ufficiale il fallimento: nominato il curatore. Natale drammatico per il calcio biancorosso

La parola fine sulla storia recente del Rimini è stata scritta ufficialmente nelle scorse ore. Come riporta il Corriere Romagna il Tribunale ha infatti dichiarato il fallimento del club biancorosso, disponendo l’immediato avvio della procedura di liquidazione giudiziale.

Per gestire questa delicata fase di transizione è stato nominato come curatore fallimentare il professor Fabio Fraternali, esperto in Diritto societario e sportivo. L'iter burocratico entra ora nel vivo: entro tre giorni dovranno essere depositati i libri contabili e l’elenco ufficiale dei creditori per definire l'entità del dissesto finanziario.

Si conclude così, nel modo più traumatico, un’agonia societaria che si protraeva da mesi. Per la piazza e per i tifosi si tratta di un vero e proprio "day after" sportivo, che trasforma le festività natalizie nel momento più buio della storia recente del calcio riminese.