L'ex viola Bressan lancia l'allarme: "Una Fiorentina in B sarebbe un disastro"
L'ex calciatore della Fiorentina Mauro Bressan ha parlato ai microfoni di Radio Firenzeviola della Fiorentina: "Le dichiarazioni del presidente sono state un po' basiche, scontate. Cose che dicono in queste situazioni. Io oggi non mi concentrerei sulla società però, mi concentrerei sulla squadra. Nell'ultima gara si è capito che non c'è armonia nel gruppo. Nello spogliatoio ci si guarda in faccia, l'importante è che il gruppo venga fuori adesso.
Ai tifosi interessa che si faccia il massimo in campo, chi può far qualcosa sono solo i calciatori. Io farei uno schermo protettivo su coloro che vanno in campo. Una Fiorentina in B sarebbe un disastro".
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Finalmente la mano di Spalletti: che sia la svolta per la Juve? Conte in riserva di energie: ma il Napoli rischia di dire addio alla Champions. Scossone a Torino, Cairo prova la rivoluzione. La Fiorentina riuscirà a rialzarsi?
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
