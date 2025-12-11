L'ex viola Bressan lancia l'allarme: "Una Fiorentina in B sarebbe un disastro"

L'ex calciatore della Fiorentina Mauro Bressan ha parlato ai microfoni di Radio Firenzeviola della Fiorentina: "Le dichiarazioni del presidente sono state un po' basiche, scontate. Cose che dicono in queste situazioni. Io oggi non mi concentrerei sulla società però, mi concentrerei sulla squadra. Nell'ultima gara si è capito che non c'è armonia nel gruppo. Nello spogliatoio ci si guarda in faccia, l'importante è che il gruppo venga fuori adesso.

Ai tifosi interessa che si faccia il massimo in campo, chi può far qualcosa sono solo i calciatori. Io farei uno schermo protettivo su coloro che vanno in campo. Una Fiorentina in B sarebbe un disastro".