Brocchi elogia lo spirito di Frattesi: "Mi rivedo in lui per la passione che ha dentro"

L'ex centrocampista di Inter e Milan ed oggi allenatore, Cristian Brocchi, nel corso di un intervento presso il podcast Storie in Rete su Youtube, ha parlato di alcuni aspetti che riguardano la passione che si riscontra nei calciatori al giorno d'oggi, elogiando da questo punto di vista il giocatore nerazzurro Davide Frattesi.

Queste le sue parole: "La virtù che ammiro di più in un calciatore è la passione, tutto quello che gli proponi è un valore aggiunto. Chi ha questa passione? Dico Davide Frattesi", ha detto Brocchi.

Poi ha aggiunto sul giocatore italiano: "Quando è arrivato a Monza aveva già fatto qualcosa e gli mancava ancora uno step per diventare un giocatore importante, io mi rivedevo in lui. Per quello che ha dentro io mi rivedo in lui".