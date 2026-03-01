Milan di scena a Cremona, Brocchi: "Fofana? La qualità la mettono Modric e Rabiot"

Sta per iniziare la sfida fra Cremonese e Milan allo stadio Zini. L'ex centrocampista e tecnico rossonero, Christian Brocchi, ai microfoni di DAZN ha detto la sua in merito ad un aspetto in particolare. Quale? Sul fatto che ci sia un Milan dei primi tempi ed un Milan dei secondi tempi: i rossoneri spesso e volentieri non premono con forza fin da subito, trovando gol importanti nella seconda parte di gara.

Queste le parole di Brocchi: "Secondo me questa è una richiesta di Allegri. L'allenatore che più di tutti ti dice che all'85' la partita è ancora lunga, che hai ancora tempo per andare a vincerla. Penso che i rossoneri non partano mai con il piglio di voler andare subito aggressivi, forti per andare a chiudere la partita. Gestiscono invece i tempi, i momenti e il tipo di partita che ti trovi a dover fare".

Sulla scelta di Fofana: "Per una buonissima parte della stagione Allegri ha fatto questa scelta, Fofana è un giocatore che ha fisicità e dà equilibrio anche se ha meno inserimenti e qualità tecnica, ma la qualità la danno già Modric e Rabiot".

Arma importante per i grigiorossi è quella dei calci piazzati, anche se manca uno specialista "In questo momento la Cremonese non ha Baschirotto, che non è solo quello che ogni tanto può tirare fuori un gol, ma anche quel giocatore che quando lo vedono arrivare le difese avversarie sanno che tipo di pericolo possa creare e dunque crea anche spazio per i compagni. Davanti c'è un giocatore come Bonazzoli che ho avuto e conosco benissimo, uno che si impegna, lotta e fa anche gol quando ha delle occasioni. Purtroppo per la Cremonese però ultimamente ha creato poco e non puoi pretendere di fare gol quando hai una sola occasione magari".