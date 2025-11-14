Brunner torna all'Udinese: lavorerà con allenatore dei portieri al fianco di Marco e Stergulc
Dopo l'esperienza al Watford, torna all'Udinese Alex Brunner. L'allenatore dei portieri, di grande esperienza, lavorerà al fianco di Marcon e Stergulc. Di seguito il comunicato del club:
"Udinese Calcio è lieta di annunciare il ritorno in bianconero di Alex Brunner. L'allenatore dei portieri, con oltre di 15 anni di esperienza ai massimi livelli italiani ed europei e tra i migliori sullo scenario internazionale, torna a far parte dello staff tecnico guidato da mister Kosta Runjaic dopo 3 stagioni vissute in Inghilterra al Watford. Il suo ritorno va nella direzione, che da sempre contraddistingue Udinese, di integrare il gruppo di lavoro con le migliori professionalità possibili in accordo con mister Runjaic.
Alex ha allenato i numeri 1 dell'Udinese dal 2011 al 2022, dapprima con la formazione Primavera e, poi, dal 2013 in prima squadra divenendo responsabile della preparazione dei portieri dal 2016, Si ricompone, quindi, il team di lavoro con Sergio Marcon che ha contribuito a sviluppare tantissimi portieri che si sono affermati ai massimi livelli, solo per citarne alcuni: Vicario, Meret e Musso. Brunner, dunque, lavorerà nello staff tecnico e si occuperà di allenare i portieri con la collaborazione di Sergio Marcon e Kris Stergulc. Bentornato Alex"