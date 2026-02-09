Bruscolotti: "Solo Buongiorno sa cosa gli sta succedendo. Fondamentale sarà Conte"

Giuseppe Bruscolotti, ex difensore del Napoli, nel corso di una intervista concessa oggi al Mattino, parla così delle recenti difficoltà di Alessandro Buongiorno: "In realtà, solo lui può sapere cosa gli sta succedendo. deve essere onesto e affrontare questo periodo esattamente come si fa con i periodi in cui tutto va bene".

Gli errori di Genova rischiano di essere un fardello?

"Sono stati due infortuni, due pasticci completi, ma lo sforzo ora è cercare di non perdere la giusta serenità, quello stato in cui potersi ritrovare e tornare a fare bene".

Bruscolotti ha poi spiegato che se fosse l'allenatore non avrebbe dubbi, gli darebbe la giusta continuità in campo nonostante tutto. Anzi, sottolinea, le parole del tecnico Conte e quelle di Oriali anche, possono essere fondamentali per il calciatore ora. Secondo l'ex difensore Buongiorno deve aprirsi con l’allenatore, confidarsi con lui e con il suo staff. Parlare di quello che non sta andando in campo o magari anche fuori dal campo. Perché solo lui sa se ci possono essere altri problemi.