Bologna, il primo obiettivo per gennaio sarà un centrocampista: l'identikit ricercato

Il Bologna guarda già a gennaio con una priorità piuttosto chiara: trovare un centrocampista con le caratteristiche di Remo Freuler. Lo svizzero aveva inizialmente respinto per mesi l'ipotesi di rinnovo, salvo poi mostrarsi più disponibile a riconsiderarla. La trattativa, però, non è decollata per diversi motivi: la fiducia di Tedesco in El Azzouzi, la scelta del 4-3-3 che rendeva maggiormente necessaria una mezzala e le richieste economiche di Freuler, diminuite ma comunque considerate elevate. Con l'arrivo di Palladino e il passaggio al 3-4-2-1, lo scenario è completamente cambiato.

De Roon era stato individuato in estate, poi ha scelto la Roma

Già durante il mercato estivo il Bologna aveva provato a inserire un giocatore con caratteristiche adatte alla mediana. Nell'operazione che ha portato Rowe all'Atalanta sarebbe infatti potuto entrare De Roon, con il quale era stata raggiunta anche un'intesa. L'inserimento della Roma di Gasperini ha però modificato lo scenario e il centrocampista ha preferito i giallorossi, anche per la possibilità di disputare la Champions League. Quella necessità rimasta irrisolta torna adesso d'attualità e l'area tecnica sta lavorando per non arrivare impreparata alla finestra di gennaio.

Ferguson e Pobega convincono, Moro deve ritrovarsi

Le prestazioni offerte finora hanno rafforzato la necessità di intervenire. Ferguson e Pobega hanno garantito un rendimento positivo e anche El Azzouzi aveva mostrato segnali incoraggianti prima dell'infortunio, ma alle loro spalle le certezze diminuiscono. Moro sta attraversando un periodo complicato, Amondarain nasce come mezzala e deve ancora adattarsi pienamente al ruolo di mediano, mentre Libra possiede caratteristiche maggiormente offensive. Palladino spera soprattutto di recuperare Moro, ma per completare il reparto servirà comunque un elemento capace di garantire equilibrio, letture e continuità. In sostanza, al Bologna manca ancora un nuovo Freuler. A riportarlo è il Corriere dello Sport.