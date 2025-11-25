Buffon: “Allegri e Conte due grandi vincenti, divisi dalla fiducia che danno ai calciatori"

L’ex portiere di Parma, Juventus e Nazionale Gianluigi Buffon ha parlato di Antonio Conte e Massimiliano Allegri ai microfoni di DAZN, entrambi incontrati nel suo percorso in bianconero: “C’è una differenza sostanziale, nel senso che Max sotto certi aspetti dà una fiducia sul campo ai giocatori anche superiore rispetto ad Antonio. Soprattutto a quelli di fantasia cerca di farli performare per come anche istintivamente gli viene sul campo, Antonio cerca più di codificare quello che è il loro ruolo in campo tatticamente. Questa è l’unica differenza tattica.

Mente quello che riguarda l’aspetto gestionale e mentale, sono tutte e due dei grandi vincenti, lo percepisci dalla ferocia di Conte e dal coraggio di Allegri. Perché al di là di come uno vede giocare le squadre, si fa la propria idea, però Max è uno di quelli che nei momenti delicati non ha paura. Cioè se deve fare una sostituzione, deve fare una scelta, deve giocare in un modo diverso, prende e lo fa senza paura, non ci sta a pensare troppo. E in quello ho visto pochi allenatori avere il suo coraggio".