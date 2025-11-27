Buffon difende la Nazionale: "Mi sono vergognato dei fischi al 55'. Non erano meritati"

Ospite degli studi di DAZN, Gianluigi Buffon, leggenda del calcio italiano e oggi capo delegazione della Nazionale di Gennaro Gattuso è tornato a parlare del momento degli azzurri, in particolare dopo il ko di San Siro contro la Norvegia:

"Non ho mai visto una Nazionale al 55' incominciare a essere insultata e contestata. È un qualcosa che non ho mai visto, mi sono vergognato perché puoi fischiarla al 90' ma non a metà partita.

Non c'è mai qualcosa di costruttivo e che dia fiducia verso quello che è un obiettivo importante come quello del Mondiale. Sembra ci si diverta a punzecchiare sempre e a creare zizzania e disturbo. Questa è una cosa che mi fa male perché l'Italia non merita questo

Una Nazionale, anche se dovesse arrivare al Mondiale, viene contaminata da una cosa come questa. Tutti vogliamo rivivere certe emozioni, prima però dobbiamo predisporci a viverle".