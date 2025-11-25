Gigi ricorda Lorenzo Buffon: "Ha illuminato un'epoca e indirizzato il mio cammino"

Attraverso il suo profilo Instagram, Gianluigi Buffon rende omaggio alla memoria di Lorenzo Buffon, grande portiere degli anni ’50 scomparso nella giornata di oggi, a 95 anni. I due erano legati da una parentela alla lontana: Lorenzo era infatti il cugino di secondo grado del nonno dell’attuale capo delegazione della Nazionale.

Ciò non di meno, li legava anche una storica vicinanza. Lorenzo propose infatti un Gigi tredicenne al Milan, ma non se ne fece nulla. E oggi l’ex portiere della Juventus lo saluta così: “Lorenzo Buffon ha illuminato un’epoca, e ispirato le generazioni successive con il suo talento straordinario e una passione per lo sport che non lo ha mai abbandonato.

Quando ero bambino, nel salotto di casa, ricordo una sua gigantografia in volo a San Siro per una parata: un’immagine potente, che ha lasciato un segno indirizzando il mio cammino.

Oggi lo saluto con rispetto e ammirazione. Mi stringo a sua figlia Patricia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene. Buon viaggio, Lorenzo”.