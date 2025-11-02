Buone notizie per Spalletti in vista della Champions, Yildiz è tornato a lavorare in gruppo
Kenan Yildiz si è allenato regolarmente insieme al resto dei compagni all'antivigilia della sfida di Champions League contro lo Sporting CP. Questa la notizia principale che arriva dalla Continassa, dopo il forfait del turco che ha privato Luciano Spalletti del numero dieci della Juventus per l'ultima trasferta (vinta) contro la Cremonese.
Con Yildiz che torna dunque a disposizione, resta da capire se il neo allenatore della Juventus deciderà di schierarlo dal primo minuto in occasione della gara di martedì sera all'Allianz Stadium.
Se da una parte le buone notizie arrivano dal fronte Yildiz, lo stesso non si può dire per Lloyd Kelly, col difensore che dunque resta in dubbio: il giocatore infatti ha svolto un programma personalizzato per recuperare da alcune noie muscolari.