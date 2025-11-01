Juventus, Spalletti a Cremona senza Yildiz: obiettivo averlo al top per la sfida di Champions

La notizia era arrivata nella serata di ieri. Luciano Spalletti esordirà sulla panchina della Juventus senza Kenan Yildiz. La formazione bianconera scenderà in campo oggi allo "Zini" di Cremona per affrontare i grigiorossi di Davide Nicola senza il loro numero 10. Il calciatore turco ha avuto un problema di sovraccarico e quindi non sarà disponibile per il match delicatissimo di campionato dove Vlahovic e compagni dovranno conquistare i tre punti se vogliono rimanere agganciati ai quarti alti della classifica.

Nel momento in cui sono stati diffusi i convocati, la società ha infatti annunciato come si tratti di una "tendinopatia rotulea al ginocchio sinistro", un problema di fatto non grave, si tratta soltanto di gestione, che porterà il giocatore a rimanere a riposo in questo match di campionato. Al suo posto vedremo chi farà giocare il nuovo tecnico bianconero che ieri ha parlato in conferenza stampa per la prima volta.

La società è tranquilla. Infatti, come si legge sull'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l'intenzione è avere Yildiz al meglio per la gara di Champions League contro lo Sporting Lisbona. Da vincere anche quella per cercare di risalire la china per tentare il passaggio diretto agli ottavi di finale della competizione europea per eccellenza.