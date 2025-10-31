TMW
La prima Juve di Spalletti non avrà Yildiz: il turco non sarà convocato per la Cremonese
Kenan Yildiz non prenderà parte a Cremonese-Juventus, prima uscita di Luciano Spalletti come nuovo allenatore dei bianconeri. Secondo quanto raccolto da TMW, il fantasista turco, che da tempo deve fare i conti con una tendinopatia rotulea al ginocchio, non farà parte dei convocati per la partita con i grigiorossi.
In attesa della comunicazione ufficiale da parte dei bianconeri, è in dubbio anche Lloyd Kelly, per mal di schiena.
