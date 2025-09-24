Buongiorno ancora ai box, come nel 45% delle partite del Napoli da quando è arrivato

Ancora problemi per Alessandro Buongiorno, colui che dovrebbe essere il leader della difesa per il Napoli di Conte ma che ormai dal momento in cui è arrivato a vestire l'azzurro ha dovuto fare i conti con guai fisici che ne hanno limitato la presenza.

Quando ha giocato, Buongiorno si è rivelato praticamente sempre una certezza difensiva del Napoli, riuscendo a offrire prestazioni di alto livello, se chiamato in causa. Il problema è che non è capitato poi così spesso. Numeri alla mano, la scorsa stagione Buongiorno ha infatti disputato 23 partite sulle 41 totali, in questa annata ha fatto quattro su cinque, ma ora dovrà di nuovo fermarsi ai box. In totale quindi 27 presenze su 46 possibili, poco più della metà. Il 45% delle volte, insomma, Buongiorno non è stato a disposizione di Conte e la percentuale è destinata ad aumentare nel futuro più prossimo. Un dato da non trascurare, considerando che si riferisce comunque a un giocatore costato 40 milioni di euro.

Il report del Napoli su Buongiorno delle scorse ore. Il difensore centrale, fa sapere il club azzurro, si è sottoposto, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. Il centrale azzurro, si legge nel comunicato stampa ufficiale, ha iniziato l'iter riabilitativo.

Gli infortuni di Buongiorno da quando è al Napoli

17 agosto 2024 - Distorsione alla caviglia (6 giorni)

16 dicembre 2024 - Frattura della vertebra lombare (44 giorni)

7 aprile 2025 - Infortunio agli adduttori (19 giorni)

27 aprile 2025 - Infortunio agli adduttori (46 giorni)

14 luglio 2025 - Operazione (21 giorni)

24 settembre 2025 - Lesione all'adduttore