Napoli, Buongiorno: "Sentire l'urlo The Champions è stata un'emozione incredibile"

Ospite dei microfoni di Radio CRC, Alessandro Buongiorno, difensore del Napoli, ha parlato così del proprio debutto in Champions: "Contro l'Eintracht è stata la mia prima partita di Champions League al Maradona. Sentire l'urlo The Champions è stata un'emozione incredibile, una cosa mai sentita: sono stato contento per questo mio esordio. Convocazione in Nazionale? La fiducia del CT Gattuso per me è importantissima. lo e lui ci siamo sentiti in questo periodo e sono contentissimo di aver ritrovato la convocazione in Nazionale. Spero che queste due partite vadano bene. C'è molta amarezza per il risultato contro l'Eintracht ovviamente, perché per quello che abbiamo costruito e per come abbiamo giocato secondo me meritavamo qualcosa in più. Ci è mancato il gol: potevamo fare meglio in fase di rifinitura, ci stiamo lavorando e speriamo di migliorare.

In Champions League d'ora in avanti sarà fondamentale avere la mentalità giusta ed affrontare tutte le prossime partite al massimo. Per quanto riguarda il passato, quando non vinci o non riesci ad esprimere al meglio il tuo gioco, c'è sempre dell'amarezza, ma dobbiamo cercare di trovare il lato positivo, individuare gli errori commessi e lavorare su quello. I tre clean sheet consecutivi sono merito, ovviamente, di tutta la squadra, perché la fase difensiva si svolge in undici. Siamo contentissimi di aver ritrovato questa solidità. Richieste di Conte? Cerchiamo di andare sempre forte, perché vogliamo aggredire alto l'avversario e cercare di recuperare quanti più palloni possibili il più vicino possibile alla porta. Stiamo lavorando molto su questo e sui duelli individuali che sono molto importanti durante una partita.

Pochi gol? C'è da lavorare sulla fase di costruzione, ma in particolar modo sulla fase di rifinitura ed avere un po' più di imprevedibilità. Quando parlo di lavorare non intendo solo gli attaccanti, perché come si difende insieme, si attacca anche insieme. Palle inattive? Cerchiamo sempre di trovare nuove strategie per cercare di segnare sfruttando le palle inattive: le proviamo molto con il mister. Sappiamo quanto sono importanti e ci concentriamo molto anche su quelle. Il Bologna è una squadra che ti viene a prendere uomo contro uomo, quindi sarà importante muoversi tanto e cercare di trovare gli spazi giusti per poter arrivare in porta. Ci saranno tantissimi duelli e dovremo farci trovare pronti. Per gestire i più impegni in una settimana è fondamentale la fase di recupero per un calciatore. C'è bisogno di gestire gli allenamenti, ma anche quello che bisogna fare individualmente a casa e prima o dopo gli allenamenti: quindi la palestra, l'acqua fredda, il riposo. È importante, dati i tanti impegni".