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Cabal-Juventus ai titoli di coda. Solo panchina prima e dopo l'infortunio

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Raimondo De Magistris
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Raimondo De Magistris
Oggi alle 09:07Serie A
24.10.2026 09:07Serie A
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Il calciatore colombiano dopo aver sfiorato il trasferimento in estate verrà messo sul mercato dalla Juventus anche a gennaio
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Già a fine agosto la Juventus ha seriamente preso in considerazione la possibilità di cedere il terzino colombiano Juan Cabal. Cristiano Giuntoli che nell'estate 2024 l'aveva portato a Torino per undici milioni di euro più bonus pensava a lui per rinforzare la retroguardia dell'Atalanta: un giocatore capace nel 4-3-3 di Maurizio Sarri di giocare sia sul centro-sinistra che, soprattutto, come esterno basso sulla fascia mancina. L'affare non andò in porto per una questione di formula ma anche perché la Juventus non aveva in pugno il sostituto. Il nome sondato per sostituire Cabal era quello del classe '92 argentino Nicolas Tagliafico, terzino in scadenza con l'Olympique Lione. Un profilo che chissà se tornerà d'attualità tra qualche mese quando la questione in casa bianconera si riproporrà pari pari.

Cabal è ancora a zero minuti giocati

Cabal mentre chiudeva l'ultima finestra di calciomercato ha accusato un problema muscolare che l'ha costretto a restare ai box per circa un mese, ha dovuto saltare tre gare di campionato e la sfida di Europa League contro il NEC Nijmegen. Prima e dopo quelle quattro sfide però il calciatore sudamericano classe 2001 è stato regolarmente convocato, ma ad oggi non ha ancora visto la via del campo. Domani a Lecce vedremo se ci sarà per lui la possibilità di debuttare, ma a prescindere da ciò pare ormai chiaro che Spalletti conti poco o nulla su di lui. Del resto, anche lo scorso anno Cabal ha visto il campo col contagocce.

A gennaio può andare via

A questo punto, due anni e mezzo dopo il suo trasferimento dall'Hellas Verona alla Juventus, l'avventura bianconera del difensore 25enne può considerarsi ai titoli di coda. Probabile già a gennaio il suo addio e non a caso il club bianconero per la prossima finestra di calciomercato si sta già informando su profili da inserire proprio in quella zona di campo. Da Tagliafico dell'OL ad Araujo dello Sporting CP passando per Rayan Aït-Nouri, laterale della nazionale algerina che sta giocando pochissimo nel Manchester City di Enzo Maresca.

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