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Lecce, Falcone attacca Banda: "Ha fatto una zozzata. Rimane una persona di poco conto"

Yvonne Alessandro
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Yvonne Alessandro
Oggi alle 09:41Serie A
24.10.2026 09:41Serie A
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Wladimiro Falcone parla alla vigilia della sfida casalinga al Via del Mare per l'ottava giornata di Serie A. Da leader e capitano, il suo Lecce viaggia sulle ali dell’entusiasmo dopo il successo di Udine e che vuole stupire ancora in campionato, contro la Juventus. "No, non così sorpreso di questo avvio. Anzi, a Cagliari magari qualcosina in più potevamo fare e col Bologna meritavamo il punto. Però siamo abbastanza contenti del nostro avvio".

Con Eusebio Di Francesco in panchina, ma una serie di pedine importanti cedute negli anni, il portiere giallorosso assicura che questa stagione è differente rispetto alla scorsa: "Secondo me siamo più forti: abbiamo perso qualche giocatore, però l’ossatura della squadra è rimasta quella, quindi ci conosciamo tutti, giochiamo da più anni insieme ed è assolutamente un bene. I nuovi arrivati ci daranno una grossa mano".

C'è un episodio, risalente alla scorsa estate, che non è andato affatto giù a Falcone e riguarda Lameck Banda, che dopo le vacanze estive non è più tornato in Italia e non si è presentato al ritiro del Lecce: "Onestamente lui era sempre uno che tornava in ritardo, cercava di rimanere di più a casa. Ma quello ci sta, lo capisco. Fai finta di perdere l’aereo per stare di più con la famiglia. Però stavolta non tornava: la società ci diceva Banda viene domani, viene domani, viene domani e non arrivava mai. Pure io mi sono mosso personalmente per contattarlo, eravamo in pensiero. Poi abbiamo scoperto che aveva fatto quella 'zozzata' lì e per noi rimane veramente una persona di poco conto".

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