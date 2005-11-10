C'è un giocatore del Sassuolo che piaceva anche al Como: Sebastiano Esposito

Il Como ospita il Sassuolo quest'oggi alle ore 15 per la partita valida per l'8^ giornata di Serie A. E nelle fila dei neroverdi di Aquilani c'è un giocatore che la controparte in biancoblu Fabregas apprezza particolarmente e al quale aveva anche pensato nel corso dell'ultima sessione estiva di mercato, salvo poi virare su altri profili e idee differenti: il riferimento va a Sebastiano Esposito.

Centravanti, ma anche esterno

In molti avranno ancora in mente la pesante e prolungata querelle estiva vissuta da Seba Esposito con il Cagliari, nella stessa estate in cui si è consumato il suo addio a titolo definitivo all'Inter. Nel mentre, a Como pensavano alla possibilità di metterlo sotto contratto, visto il suo profilo versatile: nasce sì come attaccante, ma per doti tecniche e rapidità non sembra troppo sacrificato in caso di spostamento sulle fasce dell'attacco, un po' come pensato da Mancini in Nazionale.

Il Cagliari ha triplicato l'incasso

Alla fine è invece sbucato il Sassuolo, che l'ha avuta vinta e si è assicurato il fratello di mezzo della famiglia Esposito a fronte di una proposta di prestito con obbligo di riscatto condizionato, un pacchetto da 12 milioni di euro totali che ha praticamente reso tutti felici, visto che il Cagliari in poche settimane ha incassato tre volte di più di quanto speso. Forse il meno soddisfatto, col senno di poi - e viste anche le assenze prolungate del ben più costoso Kean - è invece Fabregas.