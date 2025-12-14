Atalanta sulle spalle di Scamacca (che sogna l'azzurro). Gaetano non basta al Cagliari

Sabato importante per l'Atalanta, che dimostra di saper vincere anche in campionato. Dopo la grande affermazione europea contro il Chelsea, la Dea torna al successo anche in campionato battendo per 2-1 il Cagliari. Non sarà certo la formazione spumeggiante ammirata nel prime dell'era Gasperini, ma comunque è una squadra capace di reagire alle difficoltà, volere fortemente la vittoria e raggiungerla. Spicca la prova di Scamacca autore della doppietta decisiva e di giocate che ne fanno un regista offensivo oltre che un finalizzatore. Inevitabile che Gattuso abbia preso appunti in vista dei playoff di marzo. Dall'altra parte Pisacane mastica amaro, ma trova il secondo gol consecutivo da subentrato di Gaetano: elemento che può essere decisivo per la salvezza dei sardi.

Palladino elogia lo spirito dei suoi

"Una vittoria importante per il gruppo. Abbiamo fatto un grande primo tempo rischiando quasi niente. Ho fatto i complimenti a mister Pisacane perché il Cagliari ha pareggiato. Mi è piaciuto sull'1-1 vedere una squadra che nonostante il calo fisico era intenzionata a vincere". Così ha parlato Palladino in conferenza stampa. Sulle imminenti partenze di Lookman e Kossounou per la Coppa d'Africa, infine, ha detto: "Coloro che andranno a sostituire questi calciatori faranno bene e dovranno essere pronti a tutto".

A Pisacane non bastano gli elogi per la prestazione

Il Cagliari esce a testa alta da Bergamo, ma questo non porta punti. Ne è convinto anche Pisacane, molto lucido nella sua analisi post partita: "A me piace analizzare la partita a 360 gradi: abbiamo sbagliato la marcatura su Lookman e dall'altra Ademola ha sbagliato qualche goal di troppo. Venire qua e fare una partita di coraggio è importante, ma c'è tanta amarezza per come è arrivato il secondo goal".