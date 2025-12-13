Serie A, la classifica aggiornata: l’Atalanta continua la sua risalita e ne supera altre due

L’Atalanta si riscopre vincente e convincente anche in campionato, battendo 2-1 il Cagliari alla New Balance Arena e superando Udinese e Torino. Rossoblù sconfitti, ma ancora a +4 sulla zona rossa. Di seguito la graduatoria aggiornata di Serie A, in attesa delle gare di domenica e lunedì, valide per il 15° turno:

Milan 31 (14 partite giocate)

Napoli 31 (14)

Inter 30 (14)

Roma 27 (14)

Bologna 25 (14)

Como 24 (14)

Juventus 23 (14)

Lazio 22 (15)

Sassuolo 20 (14)

Cremonese 20 (15)

Atalanta 19 (15)

Udinese 18 (14)

Torino 17 (15)

Lecce 16 (15)

Cagliari 14 (15)

Genoa 14 (14)

Parma 14 (15)

Pisa 10 (15)

Verona 9 (14)

Fiorentina 6 (14)