Mantova, Possanzini: "Peccato, se si va sopra 2-0 si può vincere. Questo ko fa male"

Davide Possanzini, tecnico del Mantova, è intervenuto in conferenza stampa al termine della partita persa per 3-2 al "Manuzzi" contro il Cesena. Queste le sue parole: "Abbiamo fatto un'ottimo inizio di gara, fino al 2-0 è andata bene ma poi ci siamo spaventati e abbassati un po' troppo. Abbiamo faticato a gestire la palla e forzato la giocate. Il Cesena ha dimostrato di essere forte e merita quello che sta facendo in campionato.

Credo che la mia squadra ci abbia provato, ma è un peccato perché se si va sopra 2-0 si può vincere. Dispiace per questo, ma i ragazzi hanno dato tutto e ci hanno provato fino alla fine. Questa sconfitta fa male per il modo in cui è arrivata, ma ci abbiamo messo del nostro abbassandoci troppo dopo il gol del raddoppio".