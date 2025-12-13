Nelle difficoltà c'è sempre Noslin: Lazio eroica, passa in 9 contro 11 e vince a Parma

Spesso e volentieri, nei momenti più complicati, in casa Lazio spunta Noslin. A Parma il momento era difficile a dir poco: in nove contro undici, per le espulsioni di Zaccagni e Basic, negli ultimi dieci minuti sembrava che la formazione di Sarri al massimo potesse contenere quella di Cuesta. Invece, su una dormita della difesa gialloblù, l'ex Hellas Verona ne approfitta e sigla l'1-0. E tanto basta ai biancocelesti per portare via dal Tardini i tre punti, con una prestazione di cuore, quasi eroica. E Sarri si rilancia nella corsa verso l'Europa.

Botta e risposta

Pronti-via, la Lazio si rende pericolosa con un tiro di Cancellieri, su cui è attentissimo Corvi. Poi, però, col passare dei minuti cresce il Parma. E al 13' arriva anche la prima palla gol: splendida azione tutta di prima del Parma, Oristanio serve sul secondo palo Bernabé che rientra sul suo mancino e calcia a giro, para in tuffo Provedel. Poi tocca di nuovo alla Lazio essere pericolosa, con Estevez che salva sulla linea dopo un colpo di testa di Marusic.

Zaccagni, rosso severo

Alla mezzora, invece, è Basic a impensierire il Parma con un calcio di punizione che sorvola di poco l'incrocio dei pali. E ancora il centrocampista biancoceleste, qualche minuto dopo, col mancino trova di nuovo un ottimo Corvi. Nel finale, poi, la brutta notizia per Sarri: Zaccagni interviene male su Estevez e per l'arbitro Marchetti è rosso diretto, anche se la decisione pare un po' severa. Sta di fatto che all'intervallo si va in parità nel risultato, ma col Parma in superiorità numerica.

Lazio in nove, ma in gol lo stesso

Nella ripresa il Parma deve rinunciare a capitan Delprato, fermato da un risentimento muscolare, ma parte comunque forte con un paio di squilli nel giro di pochi minuti. La partita prosegue in maniera equilibrata, nonostante l'inferiorità numerica della Lazio. Che poi, a circa dieci minuti dalla fine, diventa ancora più pesante: espulso Basic per fallo di reazione su Estevez e biancocelesti addirittura in nove. Ciononostante, dopo appena tre minuti, arriva comunque la rete dell'1-0: si addormenta la difesa di Cuesta, Noslin (subentrato Castellanos) ne approfitta, dribbla Corvi e deposita in rete. Nel finale sale in cattedra anche Provedel, che fa una paratona su Estevez e mette la sua firma su questo successo. Che resiste fino al 90': finisce 1-0 e Sarri può far festa.