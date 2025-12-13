Pereyra-Napoli, dall’Argentina: "Arriverà a parametro zero". Decisivo un cavillo burocratico

Milton Pereyra, attaccante argentino classe 2008 e uno dei prospetti più interessanti cresciuti nel settore giovanile del Boca Juniors, è sempre più vicino a un futuro in Italia. Dall’Argentina filtra infatti un forte ottimismo sulla chiusura dell’operazione che dovrebbe portarlo al Napoli, club che nelle ultime ore avrebbe deciso di affondare il colpo per assicurarsi il giovane talento.

Secondo quanto riportano diversi media locali, la società azzurra ha intensificato i contatti e si prepara ad accogliere Pereyra all’interno del proprio vivaio, puntando su di lui come investimento di prospettiva. Negli ultimi anni il Boca ha già visto partire vari giovani calciatori attraverso il meccanismo della responsabilità genitoriale, uno strumento previsto dalla normativa che consente ai genitori o ai tutori di svincolare un ragazzo prima della firma del primo contratto professionistico. Una strada che anche Pereyra avrebbe deciso di percorrere per tentare l’avventura europea.

Come riferito da Planeta Boca Juniors, l’attaccante diciassettenne dovrebbe unirsi al settore giovanile del Napoli entro la fine di dicembre. L’operazione conferma l’attenzione del club partenopeo verso i migliori talenti internazionali in età adolescenziale, con l’obiettivo di farli crescere gradualmente in un contesto strutturato e competitivo. Per Pereyra si apre così un capitolo nuovo e ambizioso della sua carriera, lontano dall’Argentina ma con grandi aspettative sul futuro.