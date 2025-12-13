Modena, Sottil: "Prestazioni di oggi supersonica, oggi e domani festeggeremo"

Il tecnico dei canarini, Andrea Sottil, è intervenuto nel post-partita contro lo Spezia: “Abbiamo mantenuto la serenità, solo così sarebbero arrivati i risultati. La squadra non voleva più a fine partita ricevere i complimenti ma non i punti, voleva entrambe le cose. Abbiamo prodotto tantissimo come in tante altre partite, è molto importante non aver preso gol. I ragazzi si meritano questa vittoria, stanno facendo un percorso straordinario. La prestazione di oggi è stata supersonica, contro una squadra tosta e in un campo difficile. Oggi e domani è giusto festeggiare, da lunedì si torna al lavoro in vista del Venezia“.