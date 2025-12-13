Modena, Sottil: "Prestazioni di oggi supersonica, oggi e domani festeggeremo"
Il tecnico dei canarini, Andrea Sottil, è intervenuto nel post-partita contro lo Spezia: “Abbiamo mantenuto la serenità, solo così sarebbero arrivati i risultati. La squadra non voleva più a fine partita ricevere i complimenti ma non i punti, voleva entrambe le cose. Abbiamo prodotto tantissimo come in tante altre partite, è molto importante non aver preso gol. I ragazzi si meritano questa vittoria, stanno facendo un percorso straordinario. La prestazione di oggi è stata supersonica, contro una squadra tosta e in un campo difficile. Oggi e domani è giusto festeggiare, da lunedì si torna al lavoro in vista del Venezia“.
Editoriale di Luca Calamai Date una Lazio vera al miracoloso Sarri. Il tocco di braccio di Simeone era da rigore. La Juve non vende ma la scelta dei proprietari sembra più un dovere che un piacere. Una domenica da grandi: rischia più il Napoli
