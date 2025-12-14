Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Il figlio della principessa aggredito dopo Monaco-Galatasaray: "Ho temuto per la vita"

Il figlio della principessa aggredito dopo Monaco-Galatasaray: "Ho temuto per la vita"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Daniele Najjar
Oggi alle 00:15Calcio estero
Daniele Najjar

Louis Ducruet, il figlio della principessa di Monaco Stéphanie, assieme a due suoi amici è stato aggredito da due tifosi del Galatasaray al termine della vittoria del Monaco contro il club turco (1-0), avvenuta martedì in Champions League. Questi ultimi sono stati processati venerdì. Un fatto che emerge solo ora, rivelato dal quotidiano Monaco-Matin.

L'aggressione è avvenuta nella sala VIP dello stadio Louis II. I due tifosi sono stati processati in comparizione immediata venerdì per "lesioni, violenze o aggressioni volontarie". Hanno ricevuto due mesi di carcere con sospensione della pena e tre anni di divieto di accesso nel territorio monegasco. Devono anche pagare 1.000 euro a ciascuna delle vittime: Louis Ducruet e uno dei suoi amici, l'altro non avrebbe voluto prendere parte alla denuncia per paura di rappresaglie.

Il giornale riferisce che lo spazio VIP era, martedì sera, prevalentemente pieno di tifosi turchi. Se alcune tensioni si sono verificate durante la partita, è stato al termine del fischio finale, mentre gli amici di Louis Ducruet si dirigevano verso i servizi igienici, che Salman B. avrebbe pronunciato parole in turco percepite come aggressive, il che ha scatenato la rissa. Il problema è nell'assenza di videosorveglianza, che non permette di corroborare una delle due versioni divergenti delle due parti.

"Ho temuto per la mia vita": le testimonianze (contrastanti)
Questa la testimonianza di Salman B., uno dei presunti aggressori, riportata da RMC Sport: "Parlavo in turco con mio cugino. Non sono mai stato aggressivo e non ho dato colpi. L'amico del signor Ducruet si è avvicinato aggressivamente a me, l'ho respinto. Poi il signor Ducruet mi ha afferrato per il collo, mi stringeva sempre di più. Mi hanno strangolato, ho cercato di lottare". Suo padre Hassan B. ha aggiunto: "Non ho mai picchiato nessuno in vita mia, sono intervenuto per togliere mio figlio da questo problema".

Louis Ducruet ha invece dichiarato: "Volevo evitare un'escalation della rissa, l'ho afferrato da dietro a livello del busto, e non del collo, per impedirgli di continuare ad aggredire il mio amico. Ho ricevuto pugni in faccia, sul busto, sulle braccia. Ho temuto per la mia vita (...) Ho avuto paura di essere linciato".

Articoli correlati
Il PSG impegnato a Metz per riportarsi in testa al campionato: il programma della... Il PSG impegnato a Metz per riportarsi in testa al campionato: il programma della Ligue 1
Marsiglia-Monaco, Pogba a rischio. Pocognoli: "Problema martedì durante il riscaldamento"... Marsiglia-Monaco, Pogba a rischio. Pocognoli: "Problema martedì durante il riscaldamento"
La nuova passione di Paul Pogba: investe nelle corse dei cammelli in Arabia Saudita... La nuova passione di Paul Pogba: investe nelle corse dei cammelli in Arabia Saudita
Altre notizie Calcio estero
Porto, un 19enne pupillo di Farioli candidato a miglior giocatore danese del 2025... Porto, un 19enne pupillo di Farioli candidato a miglior giocatore danese del 2025
Il figlio della principessa aggredito dopo Monaco-Galatasaray: "Ho temuto per la... Il figlio della principessa aggredito dopo Monaco-Galatasaray: "Ho temuto per la vita"
Ricardo Quaresma diventa "eroe" ed entra in EA FC 26. Così fa felice il figlio Ricky... Ricardo Quaresma diventa "eroe" ed entra in EA FC 26. Così fa felice il figlio Ricky
Liverpool, Ekitike: "Con l'Inter grande gara. Salah? Vedete tutti quanto sia importante"... Liverpool, Ekitike: "Con l'Inter grande gara. Salah? Vedete tutti quanto sia importante"
Real Sociedad, Zubeldia senza filtri: "Secondo tempo ridicolo, sensazione di impotenza"... Real Sociedad, Zubeldia senza filtri: "Secondo tempo ridicolo, sensazione di impotenza"
Sporting a valanga: 6-0 ed avviso a Farioli e Mourinho. La situazione in Eredivisie... Sporting a valanga: 6-0 ed avviso a Farioli e Mourinho. La situazione in Eredivisie
Il PSV fa il vuoto: 4-3 all'Heracles, +9 dal secondo posto. E domani c'è Ajax-Feyenoord... Il PSV fa il vuoto: 4-3 all'Heracles, +9 dal secondo posto. E domani c'è Ajax-Feyenoord
Manchester United, indebitamento record: superato il tetto del miliardo di sterline... Manchester United, indebitamento record: superato il tetto del miliardo di sterline
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Date una Lazio vera al miracoloso Sarri. Il tocco di braccio di Simeone era da rigore. La Juve non vende ma la scelta dei proprietari sembra più un dovere che un piacere. Una domenica da grandi: rischia più il Napoli
Le più lette
1 Date una Lazio vera al miracoloso Sarri. Il tocco di braccio di Simeone era da rigore. La Juve non vende ma la scelta dei proprietari sembra più un dovere che un piacere. Una domenica da grandi: rischia più il Napoli
2 Il figlio della principessa aggredito dopo Monaco-Galatasaray: "Ho temuto per la vita"
3 Inter, sfida a PSG e Real per Konate. Intanto il Liverpool ha già una shortlist per sostituirlo
4 Ricardo Quaresma diventa "eroe" ed entra in EA FC 26. Così fa felice il figlio Ricky
5 Luis Oliveira ricorda i tifosi del Cagliari: "Mi invitavano a pranzo e cena a casa loro"
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Guelfi e Ghibellini 11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Repliche 13:00Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 John Elkann ed Exor chiudono ogni porta a Tether: "La Juventus non è in vendita"
Immagine top news n.1 Serie A, la classifica aggiornata e le probabili delle prossime gare del 15° turno
Immagine top news n.2 Atalanta sulle spalle di Scamacca (che sogna l'azzurro). Gaetano non basta al Cagliari
Immagine top news n.3 Serie A, 15^ giornata LIVE: chance per Politano, ancora Ferguson
Immagine top news n.4 Serie A, la classifica aggiornata: l’Atalanta continua la sua risalita e ne supera altre due
Immagine top news n.5 In campionato un'Atalanta formato Europa: Cagliari battuto 2-1, Scamacca show
Immagine top news n.6 Juventus, guarda chi si rivede: Milik torna a lavorare in gruppo dopo ben 550 giorni
Immagine top news n.7 Nelle difficoltà c'è sempre Noslin: Lazio eroica, passa in 9 contro 11 e vince a Parma
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il Milan aveva già capito il suo grande difetto la scorsa estate Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'elogio di De Rossi per Norton-Cuffy, destinato a essere "il più forte di tutti"
Immagine news podcast n.2 La Fiorentina è pronta a una clamorosa rivoluzione nella propria rosa?
Immagine news podcast n.3 Il grande sogno (impossibile) di De Laurentiis sul futuro di Antonio Conte
Immagine news podcast n.4 Due obiettivi per sostituire Salah: uno in Serie A, l'altro è... da Tiago Pinto
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Garbo: "Juve, serve un regista e non Frattesi. Milan, dubbi su Icardi"
Immagine news Serie A n.2 Simone Braglia: "Il Genoa può battere questa Inter. Milan, occhio al Sassuolo"
Immagine news Serie A n.3 De Paola: "Il Napoli sta fallendo il doppio obiettivo. Juve, è partita verità"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 13 dicembre
Immagine news Serie A n.2 Napoli su Mainoo insieme ad atri 10 club, ma il Manchester United per ora dice no: il motivo
Immagine news Serie A n.3 Luis Oliveira ricorda i tifosi del Cagliari: "Mi invitavano a pranzo e cena a casa loro"
Immagine news Serie A n.4 Inter, sfida a PSG e Real per Konate. Intanto il Liverpool ha già una shortlist per sostituirlo
Immagine news Serie A n.5 Torino, Vlasic cuore granata: "Qui è casa mia, devo dare tutto per squadra e tifosi"
Immagine news Serie A n.6 Cagliari, Palestra: "Voglio sempre migliorare. Mercato? Non ci penso"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Modena, Sottil: "Prestazioni di oggi supersonica, oggi e domani festeggeremo"
Immagine news Serie B n.2 Bari, Milani: "Il pareggio? Non è un risultato negativo"
Immagine news Serie B n.3 Cesena, Mignani: "Ragazzi eccezionali, hanno fatto una piccola impresa"
Immagine news Serie B n.4 Mantova, Possanzini: "Peccato, se si va sopra 2-0 si può vincere. Questo ko fa male"
Immagine news Serie B n.5 Avellino, Biancolino: "Avremmo meritato il pareggio, ma mi aspetto di più da tutti"
Immagine news Serie B n.6 Juve Stabia, Abate: "Dobbiamo crescere in intraprendenza e mentalità""
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Pro Patria, Zema su Bolzoni: "Scelta di cuore e di coraggio. È l’uomo giusto per creare l’alchimia"
Immagine news Serie C n.2 Casertana, Degli Esposti: "I tifosi sono il nostro valore aggiunto. Vorrei il Pinto pieno"
Immagine news Serie C n.3 Novara, Zanchetta avverte: "Col Cittadella servirà soffrire, ma ce la giocheremo a viso aperto"
Immagine news Serie C n.4 AlbinoLeffe, Lopez avverte: "A Trieste servirà continuità per tutti i 90 minuti"
Immagine news Serie C n.5 Serie B, partita pirotecnica al Manuzzi: il Cesena ribalta il Mantova 3-2
Immagine news Serie C n.6 Floro Flores prima di Benevento-Giugliano: "Gara insidiosa, Simonetti può partire titolare"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Bologna-Juventus, felsinei che non vincono in casa da 27 anni
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Genoa-Inter, le ambizioni dei nerazzurri contro l'imbattuto De Rossi
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Milan-Sassuolo, neroverdi storicamente indigesti al Diavolo
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Inter Women, Bugeja show nel derby: "Vittoria bellissima, tornare così dopo l’infortunio è speciale"
Immagine news Calcio femminile n.2 Inter Women, Andres: "Felici per il risultato, le grandi si vedono in gare come queste"
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Femminile, alla Roma basta il minimo indispensabile: 2-0 alla Ternana
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Femminile, Roma avanti 2-0 sulla Ternana all'intervallo
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women, Milan-Inter 1-5: tripletta di Bugeja e sorpasso nerazzurro in classifica
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, 9ª giornata: al 45' Milan-Inter è sull'1-1. Ivana risponde a Van Dooren
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Milanese: "L'Inter di Ronaldo, gli alani di Ferlaino e le sfuriate di Gaucci" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Il caso Salah deve far riflettere