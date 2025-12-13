Serie A Women, Milan-Inter 1-5: tripletta di Bugeja e sorpasso nerazzurro in classifica
È l'Inter a conquistare la vittoria nel derby di Milan contro il Milan. Le nerazzurre, dopo un primo tempo terminato 1-1 con la rete di Ivana in risposta al vantaggio rossonero di Van Dooren, dilagano della ripresa: prima si portano avanti con Csiszar e poi la maltese Haley Bugeja ne fa addirittura tre. Vittoria nel derby, tre punti e sorpasso in classifica alle 'cugine': cosa si può chiedere di più?
SERIE A WOMEN, 9ª GIORNATA
Juventus-Napoli 2-1
39' Kozak (N), 46' Beccari (J), 86' Cambiaghi (J)
Como Women-Fiorentina 1-3
28' Chidiac (C), 41' Tryggvadottir (F), 67' e 76' Catena (F)
Milan-Inter 1-5
9' Van Dooren (M), 19' Ivana (I), 49' Csiszar (I), 58', 63' e 82' Bugeja
Sabato 13 dicembre
Ore 18.00 - Ternana Women-Roma
Domenica 14 dicembre
Ore 12.30 - Genoa-Sassuolo
Ore 15.00 - Lazio-Parma
Classifica - Roma 19, Juventus 17*, Fiorentina 17*, Inter 15*, Como Women 15*, Milan 13*, Napoli Women 13*, Lazio 12, Parma 7, Sassuolo 6, Genoa 6, Ternana Women 4
* una gara in più