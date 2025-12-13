TMW
Juventus, guarda chi si rivede: Milik torna a lavorare in gruppo dopo ben 550 giorni
Dopo 550 giorni lontano dal gruppo, Arkadiusz Milik oggi ha finalmente ripreso gli allenamenti con la Juventus. Come raccolto da TMW, l’attaccante polacco ha partecipato solo a una parte della seduta collettiva, segnale chiaro che lo staff tecnico vuole procedere con la massima cautela.
Il lungo periodo di assenza, segnato da problemi fisici e recuperi complessi, impone a mister Spalletti un approccio graduale. Milik lavorerà a stretto contatto con i preparatori per incrementare progressivamente il carico, evitando rischi di ricadute che potrebbero compromettere il suo ritorno in campo.
