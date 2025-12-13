Live TMW Cagliari, Palestra: "Voglio sempre migliorare. Mercato? Non ci penso"

Marco Palestra, giocatore del Cagliari, ha commentato così in conferenza stampa il match contro l'Atalanta nel post gara.

23:48 - Comincia la conferenza stampa di Palestra

Come ha vissuto il ritorno a Bergamo?

"Emozionante. Affrontavamo una squadra forte, peccato essere uscito con un risultato negativo: dobbiamo ripartire da questa prestazione per ritornare alla vittoria".

Quanto sta crescendo a Cagliari?

"Rispetto all'anno scorso sto migliorando molto. Sto giocando e questo mi permette anche di crescere sotto il profilo della continuità: mi sento in forma".

Quanto è fondamentale il vostro pubblico nella salvezza?

"Ci hanno sempre sostenuto i nostri tifosi. Anche oggi erano in massa per sostenerci, e per conquistare la salvezza è fondamentale avere dietro questo grande pubblico come quello cagliaritano".

Com'è stato il duello con Bernasconi?

"In primis volevo ringraziare i tifosi dell'Atalanta per gli applausi. Ho un grande rapporto con Bernasconi: spingiamo entrambi per avere spazio".

Quanto è risultato fondamentale l'anno in Under 23?

"L'anno in Under 23 per me è stato importante nella crescita: affronti un contesto dove ci sono tanti professionisti su cui ti puoi confrontare. Su questo non posso far altro che ringraziare mister Modesto ovviamente per la fiducia che mi ha dato all'Atalanta".

Cosa pensa delle ultime voci di mercato?

"Sento tante voci, ma non ci penso. Sto bene al Cagliari e spero di continuare così per portare la squadra alla salvezza".

23:57 - Termina la conferenza stampa di Palestra