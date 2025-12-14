Luis Oliveira ricorda i tifosi del Cagliari: "Mi invitavano a pranzo e cena a casa loro"

Luis Oliveira, ex attaccante del Cagliari tra le altre, ha rilasciato una lunga intervista a derbyderbyderby.it, nella quale ha parlato anche del suo passato in Sardegna. Questo un suo ricordo sui rossoblù e i loro tifosi.

"Cagliari è una società importantissima per me, è la squadra con cui ho esordito in Italia. Nel 1992, con Carlo Mazzone in panchina, giocavo poco e facevo la riserva. Ricordo però quell'anno con piacere, perché tutte le volte in cui entravo, per quindici o venti minuti, facevo sempre una bella prestazione. Così, continuando a lavorare e con un atteggiamento positivo, sono riuscito a guadagnarmi un posto da titolare che non ho più lasciato. Ricordo benissimo la tifoseria, tante volte mi hanno invitato nelle proprie case per un pranzo o una cena. Ti vogliono bene e ti vogliono conoscere anche dal punto di vista umano".

Intanto Luis Oliveira è riparto dal Venezia Femminile

"Il Venezia FC comunica di aver affidato a Luis Oliveira l’incarico di allenatore della Prima Squadra Femminile. Oliveira ha firmato un contratto che lo legherà al club fino al termine della stagione 2025/26. Nato nel 1969 a São Luís in Brasile e di nazionalità belga, Luis Oliveira vanta una prestigiosa carriera da calciatore internazionale. Nel corso della sua lunga esperienza sui campi da gioco ha indossato, tra le altre, le maglie di Anderlecht, Cagliari, Fiorentina, Como, Bologna e Catania, oltre ad aver militato nel Venezia nella stagione 2004/05 in Serie B, realizzando 5 gol in 17 presenze. Conclusa la carriera da giocatore, Oliveira ha intrapreso il percorso da allenatore, guidando il Muravera, la Pro Patria e il Floriana FC (club della Premier League maltese), prima di far ritorno in Italia dove ha lavorato con le Giovanili del Villanova di Camposampiero, Galaxy Fc, Campodarsego e con il Riccione Femminile in Serie C".